Caos nel partito repubblicano Doug La Malfa è morto all’improvviso

Il deputato repubblicano Doug LaMalfa è deceduto improvvisamente all’età di 65 anni, dopo aver servito sette mandati consecutivi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione all’interno del partito e solleva interrogativi sulle future dinamiche politiche nella regione.

Il deputato repubblicano Doug LaMalfa è morto all’età di 65 anni dopo sette mandati consecutivi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. A dare l’annuncio è stato il majority whip repubblicano Tom Emmer, che ha espresso cordoglio a nome del partito. Secondo quanto riferito da diversi deputati del GOP, LaMalfa avrebbe avuto un aneurisma seguito da un attacco cardiaco durante un intervento chirurgico, circostanza che rende la sua scomparsa particolarmente improvvisa. Con la morte di LaMalfa e con l’uscita di scena di Marjorie Taylor Greene, che ha lasciato ufficialmente il seggio martedì, i repubblicani scendono a 218 deputati, contro i 212 democratici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

