Caos in Venezuela violenze a Caracas Trump | Niente elezioni nei prossimi 30 giorni

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Caracas è stata teatro di violenze e sparatorie nel centro della città, aumentando la tensione nel Paese. Trump ha dichiarato che in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni, mentre la situazione politica e sociale rimane instabile. La crisi continua a preoccupare la comunità internazionale e le autorità locali cercano di gestire le conseguenze di questi eventi.

I friulani del Venezuela: "Il Paese era nel caos. Ora c'è speranza" - Il giorno dopo il blitz e la cattura del presidente Maduro, in tanti fuggiti dal Paese aspettano di vedere come evolverà la situazione ... rainews.it

Caos Venezuela: gli USA pronti a una “fase due”?/ Reuters: “Trump pronto a rovesciare Maduro” - Gli USA sono pronti a lanciare la fase due dell'operazione in Venezuela: secondo Reuters nessuna opzione è esclusa, neppure quella militare Sembra crescere la tensione in Venezuela con gli USA che ... ilsussidiario.net

Caos su Kiev, Venezuela e Groenlandia: Meloni convoca il vertice con Salvini e Tajani x.com

Tra cieli chiusi sui Caraibi (causa Venezuela) e radar greci in tilt, caos voli. Orio al Serio fermo per guasti tecnici, romani bloccati a Berlino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.