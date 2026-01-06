Caos in Venezuela violenze a Caracas Trump | Niente elezioni nei prossimi 30 giorni
Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Caracas è stata teatro di violenze e sparatorie nel centro della città, aumentando la tensione nel Paese. Trump ha dichiarato che in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni, mentre la situazione politica e sociale rimane instabile. La crisi continua a preoccupare la comunità internazionale e le autorità locali cercano di gestire le conseguenze di questi eventi.
Caracas scossa dalla violenza. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ci sono state diverse sparatorie nel centro della città. Caos soprattutto nella zona del palazzo presidenziale, Palacio Miraflores, dove nelle scorse ore si è insediata Delcy Rodriguez, nominata al posto di Nicolas Maduro. Il. 🔗 Leggi su Today.it
