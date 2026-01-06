Caos in Venezuela esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo Le voci di un golpe e la scoperta | Nato tutto da un errore Trump | Niente elezioni per ora – La diretta

In Venezuela, nelle ultime ore si sono registrate esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo, alimentando voci di un possibile golpe. Tuttavia, successivamente si è scoperto che tutto sarebbe stato causato da un errore. Trump ha dichiarato che al momento non ci saranno elezioni. La situazione rimane incerta, con tensioni e disordini che continuano a coinvolgere il paese.

Il segnale del caos e dell’incertezza che regna in Venezuela in queste ore arriva dalle voci presto smentite di un tentativo di golpe attorno alle 20 ora di Caracas. Come spiega il quotidiano vicino all’opposizione al regime El Nacional, sui social sono iniziate a circolare voci di una sparatoria in corso attorno al palazzo Miraflores, sede del governo venezuelano. In alcuni video si vedevano anche uomini in uniforme e alcuni blindate per le strade attorno al palazzo presidenziale. E poi esplosioni di proiettili di contraerea da diversi punti della capitale. January 6, 2026 January 6, 2026 I colpi sparati erano veri, spiega El Nacional, ma partiti tutti per errore. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas – La diretta Leggi anche: Venezuela, esplosioni nella notte a Caracas, buio, colonne di fumo e caos. Trump rivendica l’attacco: Maduro e la moglie sono stati catturati (video) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, Trump ordina l'attacco: forti esplosioni a Caracas. Maduro dichiara lo stato di emergenza: «Gravissima aggressione degli Usa» - Il video; Venezuela, finita l'era Maduro | Trump: Catturato con la moglie e portato fuori dal Paese dopo un attacco su larga scala | Protestano Cina e Russia. Caos in Venezuela, esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo. Le voci di un golpe e la scoperta: «Nato tutto da un errore». Trump: «Niente elezioni per ora» – La ... - I video e i racconti sui social da Caracas raccontavano di forze dell'ordine in allarme, oltre che di esplosioni e sparatorie vicino al palazzo del governo. open.online

Attacco Usa in Venezuela, Maduro e la moglie catturati e incriminati, Trump minaccia un secondo attacco - Per il governo si tratta di una gravissima "aggressione Usa" ... virgilio.it

Venezuela, bombardamenti su Caracas: esplosioni, incendi e colonne di fumo - 00 in Italia) si sono verificate delle violente esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela. notizie.it

Caos su Kiev, Venezuela e Groenlandia: Meloni convoca il vertice con Salvini e Tajani x.com

«A Caracas il chavismo c'è ancora, la nomina della presidente ad interim è un brutto segnale. Senza transizione sarà caos». Parla Héctor Schamis, politologo alla Georgetown University (di Paolo Manzo) https://www.tempi.it/venezuela-maduro-regime-schami - facebook.com facebook

