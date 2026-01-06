Canottaggio via ai raduni del 2026 | a Sabaudia e Piediluco gli Azzurri verso Europei e Mondiali

Sono iniziati i raduni del 2026 per il canottaggio italiano, con sessioni a Sabaudia e Piediluco. Questi incontri, organizzati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici, rappresentano un primo passo verso gli impegni internazionali della stagione, tra Europei e Mondiali. Le attività valutative permettono di monitorare la preparazione degli atleti e di definire le strategie per le competizioni in programma nel corso dell’anno.

Sabaudia, 6 gennaio 2026 – Primo appuntamento con i raduni valutativi federali per il Canottaggio azzurro programmati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici in direzione degli appuntamenti internazionali della stagione 2026. Gli appuntamenti più importanti, per il "flat", saranno gli Europei di Varese (31 luglio-2 agosto) e i Mondiali di Amsterdam (24-30 agosto). Il settore Beach Sprint si prepara per gli Europei, calendarizzati il 19 e 20 settembre in sede da definire, e per i Mondiali di Qingdao (18-21 ottobre). Presso il Centro Nazionale "Paolo d'Aloja" Rowing World Centre di Piediluco, fino al 18 gennaio, si alleneranno Giovanni Abagnale (Marina Militare), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle-SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

