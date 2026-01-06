Cancelo Juve addio definitivo | arriva l’annuncio sul portoghese Ecco dove giocherà nei prossimi sei mesi
È ufficiale: João Cancelo non farà più parte della Juventus, con un addio definitivo annunciato dal club. Il portoghese, nelle ultime settimane, ha trovato una nuova sistemazione per i prossimi sei mesi. Le possibilità di un suo ritorno in bianconero sono ormai residuali. L’addio segna la conclusione di un periodo significativo per Cancelo e apre un nuovo capitolo nella sua carriera.
Cancelo Juve, le possibilità di un ritorno in bianconero sono praticamente pari a zero. Flick ha confermato la firma con il Barcellona. Il mercato di gennaio è spesso teatro di duelli infiniti e ritorni di fiamma, e il nome di João Cancelo è tornato prepotentemente a infiammare le cronache sportive. Nonostante i numerosi sondaggi effettuati per un possibile ritorno in bianconero, le ultime ore hanno segnato una svolta decisiva che sembra allontanare definitivamente il portoghese da Torino, spingendolo verso la Spagna. La notizia del pomeriggio del 6 gennaio riguarda il via libera definitivo del tecnico blaugrana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Cancelo Juve: il portoghese può tornare in bianconero dopo l’addio all’Al-Hilal? La verità sul suo futuro è stata svelata
Leggi anche: Guehi Juve: deciso il futuro del difensore, la conferma arriva direttamente dal Crystal Palace. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi per l’inglese accostato ai bianconeri
Cancelo torna in Serie A? Com'è andato con Inter e Juventus, perché lascia l'Al Hilal e il riassunto degli ultimi anni arabi; Balzo Barcellona per Cancelo, scavalcata l'Inter. Juventus, ritorno su Chiesa: il nodo è il prestito; Calciomercato: blitz Juve per Chiesa. Intrigo Cancelo: sorpasso del Barcellona sull’Inter; Roma, ostacolo Zirkzee: l'esonero di Amorim congela l'affare.
Cancelo, niente Inter! Ritorna al Barcellona, prestito fino a giugno: c'è l'accordo - Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno ex Juve e Inter è prossimo a indossare nuovamente la maglia del Barcellona, a seguito dell'accordo p ... tuttosport.com
Inter, svolta Cancelo: Romano svela la decisione definitiva del portoghese - Arrivano importantissime novità sul futuro di Joao Cancelo, Fabrizio Romano ha svelato la decisione finale del portoghese accostato all'Inter ... spaziointer.it
Balzo Barcellona per Cancelo, scavalcata l'Inter. Juventus, ritorno su Chiesa: il nodo è il prestito - In casa Fiorentina per la fase offensiva si valuta il nome di Ngonge. corriere.it
FEDE JUVE Toro, effetto Petrachi Soumaré l'ultima idea Smacco Inter Cancelo al Barça La Premier brucia tecnici Lo United saluta Amorim La prima pagina di Tuttosport di martedì 6 gennaio #Tuttosport - facebook.com facebook
Chiesa, primo contatto Juve-Liverpool. Cancelo verso il Barça x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.