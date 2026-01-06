È ufficiale: João Cancelo non farà più parte della Juventus, con un addio definitivo annunciato dal club. Il portoghese, nelle ultime settimane, ha trovato una nuova sistemazione per i prossimi sei mesi. Le possibilità di un suo ritorno in bianconero sono ormai residuali. L’addio segna la conclusione di un periodo significativo per Cancelo e apre un nuovo capitolo nella sua carriera.

Cancelo Juve, le possibilità di un ritorno in bianconero sono praticamente pari a zero. Flick ha confermato la firma con il Barcellona. Il mercato di gennaio è spesso teatro di duelli infiniti e ritorni di fiamma, e il nome di João Cancelo è tornato prepotentemente a infiammare le cronache sportive. Nonostante i numerosi sondaggi effettuati per un possibile ritorno in bianconero, le ultime ore hanno segnato una svolta decisiva che sembra allontanare definitivamente il portoghese da Torino, spingendolo verso la Spagna. La notizia del pomeriggio del 6 gennaio riguarda il via libera definitivo del tecnico blaugrana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cancelo Juve, addio definitivo: arriva l’annuncio sul portoghese. Ecco dove giocherà nei prossimi sei mesi

Leggi anche: Cancelo Juve: il portoghese può tornare in bianconero dopo l’addio all’Al-Hilal? La verità sul suo futuro è stata svelata

Leggi anche: Guehi Juve: deciso il futuro del difensore, la conferma arriva direttamente dal Crystal Palace. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi per l’inglese accostato ai bianconeri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cancelo torna in Serie A? Com'è andato con Inter e Juventus, perché lascia l'Al Hilal e il riassunto degli ultimi anni arabi; Balzo Barcellona per Cancelo, scavalcata l'Inter. Juventus, ritorno su Chiesa: il nodo è il prestito; Calciomercato: blitz Juve per Chiesa. Intrigo Cancelo: sorpasso del Barcellona sull’Inter; Roma, ostacolo Zirkzee: l'esonero di Amorim congela l'affare.

Cancelo, niente Inter! Ritorna al Barcellona, prestito fino a giugno: c'è l'accordo - Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno ex Juve e Inter è prossimo a indossare nuovamente la maglia del Barcellona, a seguito dell'accordo p ... tuttosport.com