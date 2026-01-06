Cancelo interviene anche il tecnico blaugrana Flick | Non è fatta ma se…

Joao Cancelo sembra essere vicino a un ritorno al Barcellona, con il club catalano in avanzate trattative per il suo trasferimento. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Spagnola contro l’Athletic Bilbao, l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha confermato che l’operazione è in corso, anche se ancora non definitiva. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le parti impegnate a definire i dettagli per un possibile accordo.

Cancelo. Il futuro di Joao Cancelo sembra avvicinarsi sempre di più a un ritorno al Barcellona. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Spagnola contro l' Athletic Bilbao, Hansi Flick ha infatti rotto il silenzio sul laterale portoghese, lasciando intendere come l'operazione sia concreta e avanzata, pur senza poter ancora parlare di accordo definitivo. Davanti ai giornalisti, il tecnico blaugrana ha scelto un approccio diretto ma prudente, riconoscendo le difficoltà economiche del club catalano e allo stesso tempo l'esigenza di alzare il livello della rosa. " Voi conoscete la situazione meglio di me.

Cancelo snobba l'Inter e va al Barcellona: i dettagli dell'accordo, tifosi nerazzurri furiosi - Primo colpo di scena in questa sessione di calciomercato invernale: Cancelo torna al Barcellona, beffata l'Inter. sport.virgilio.it

Cancelo chiuso: perché ha detto sì al Barcellona (e no all’Inter), accettando un taglio d’ingaggio - Tra nostalgia blaugrana, numeri che non tornano e equilibri di spogliatoio: il portoghese ha orientato il mercato invernale di tre continenti in una sola settimana ... lasicilia.it

Fabrizio Romano fa chiarezza sul caso Cancelo: Fabrizio Romano interviene per smentire le voci circolate nelle ultime ore su presunti dubbi dell’Inter riguardo João Cancelo. “Oggi qualcuno ha scritto che Ausilio non è convinto di Cancelo, vi garantisco che - facebook.com facebook

Saltato Cancelo, la società non ha colpe. Ora però chiedo a gran voce di intervenire perché questa squadra ha bisogno di rinforzi o per lo meno un quinto da alternare con LH. Il mercato è lungo e le occasioni di cui si parla potrebbero anche essere create x.com

