Cancelo-Inter illusione finita | Vi dico la verità…

La trattativa tra Cancelo e l’Inter si è definitivamente interrotta, chiudendo un’ipotesi che aveva suscitato speranze tra i tifosi nerazzurri. La possibilità di un trasferimento non si concretizzerà, lasciando spazio a nuove soluzioni per la squadra. In questo aggiornamento, analizziamo i motivi della conclusione della trattativa e le implicazioni per il mercato dell’Inter.

La pista Cancelo-Inter è definitivamente uscita dai radar, ma il finale della storia ha lasciato più di un malumore tra i tifosi nerazzurri. Non tanto per l’esito in sé, quanto per il modo in cui si è consumato. Perché questa volta l’illusione non era campata in aria: i presupposti c’erano, e anche solidi. Il terzino portoghese aveva manifestato la volontà di lasciare l’Arabia Saudita già a gennaio, chiudendo in anticipo l’esperienza con l’ Al-Hilal. Il ritorno in Europa era reale, concreto. L’Inter si era mossa, aveva dialogato, aveva persino trovato una formula che potesse reggere sul piano economico e tecnico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

