Cancelo dice no all’Inter | priorità Barcellona

João Cancelo ha confermato di preferire il trasferimento al Barcellona, facendo chiaramente capire che questa resta la sua prima scelta. La possibilità di un ritorno all’Inter, quindi, sembra ormai esclusa. La decisione del calciatore evidenzia le sue intenzioni e indirizza le trattative verso la squadra catalana, lasciando in secondo piano altre opzioni di mercato.

Il ritorno in nerazzurro sfuma. João Cancelo ha indicato in modo chiaro la sua priorità: tornare al Barcellona. Una scelta che di fatto manda a monte l'ipotesi Inter per il mercato di gennaio. Secondo Sky Sport, il club blaugrana è in contatto diretto con l' Al-Hilal per chiudere l'operazione sulla base di un prestito. La trattativa procede, spinta dalla volontà ferma del giocatore. A Milano resta l'amaro in bocca: l'affare è ormai vicino al tramonto. La variabile decisiva è stata la scelta personale di Cancelo, che ha dato precedenza al Barça.

