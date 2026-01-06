Cancelo al Barcellona | è fatta Prestito fino a giugno

Il trasferimento di João Cancelo al Barcellona è stato ufficializzato. Il club blaugrana ha concluso l’accordo con l’Al-Hilal per un prestito fino a giugno, permettendo al giocatore di tornare a vestire la maglia catalana per il resto della stagione. La trattativa si è conclusa senza particolari complicazioni, segnando un’ulteriore operazione di mercato per il team catalano.

Ora è ufficiale. João Cancelo torna al Barcellona. Il club blaugrana ha chiuso l’accordo con l’ Al-Hilal per il prestito fino a fine stagione. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che ha annunciato il via libera con il classico “Here we go”. L’operazione prevede un contributo da 4 milioni di euro versato dal Barça al club saudita per il prestito. Resta sullo sfondo l’ Inter, che aveva un’intesa con l’Al Hilal ed è rimasta in attesa fino all’ultimo. Decisiva, però, la volontà del giocatore: Cancelo ha indicato fin dall’inizio il Barcellona come priorità assoluta, orientando l’esito finale della trattativa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Cancelo snobba l’Inter e va al Barcellona: per i blaugrana accetta un drastico taglio di stipendio - Joao Cancelo rifiuta l'Inter e punta tutto sul Barcellona: il terzino portoghese accetta un forte ridimensionamento dell'ingaggio pur di tornare in blaugrana ... fanpage.it