Campione d’Italia gioca coi bilanci Conti in dissesto? Il Comune assume

Campione d’Italia affronta un momento di difficoltà finanziaria, con conti in dissesto dopo il fallimento del casinò. Per risanare la situazione, il Comune ha deciso di assumere nuovi dipendenti, passando da 15 a 21. Questa scelta mira a garantire servizi essenziali e sostenere la ripresa dell’area, mantenendo un approccio responsabile e condiviso alla gestione delle risorse pubbliche in un contesto complesso.

Nella piccola exclave in Svizzera, in crisi dopo il fallimento del casinò, i dipendenti passeranno da 15 a 21. E la spesa aumenterà di 2 milioni. Opposizione all’attacco: «Nella polizia locale presi anche marito e moglie». Nel 2024 la vicenda degli stipendi d’oro al Comune di Campione d’Italia, exclave italiana in territorio svizzero, aveva sollevato perfino l’interesse del Quirinale. Che, dopo l’appello di Simone Verda e Gianluca Marchesini, consiglieri comunali di minoranza per Campione 2.0, aveva chiesto approfondimenti al Viminale. L’attenzione del Colle, a quanto pare, non ha sortito nessun effetto, visto che nel piccolo Comune, non solo le retribuzioni non sono scese, ma l’ente, all’interno del quale opera dal 2018 un Organo straordinario di liquidazione (Osl), nominato dal ministero dell’Interno per la gestione del dissesto, inizia l’anno all’insegna delle nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

