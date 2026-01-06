Camion si ribalta a Sesto Imolese. Agente della Polizia esce di casa e chiama subito i soccorsi.

A Sesto Imolese, un camion si è ribaltato, causando la dispersione di oltre 200 bombole di ossigeno e azoto lungo la strada. Un agente di Polizia, che si trovava in casa, ha immediatamente chiamato i soccorsi dopo aver udito un forte boato e aver visto il veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.

Ha sentito un forte boato. Così ha guardato fuori casa, per capire cosa fosse successo. E ha visto un autocarro ribaltato, con oltre 200 bombole di ossigeno e azoto sparse in strada. Così un poliziotto del commissariato di Imola, in servizio alla squadra volante, ha deciso immediatamente di intervenire. Nonostante fosse il 3 gennaio, all’ora di pranzo, e non lavorasse. Una situazione critica, quella che ha visto in via Marughetta, a Sesto Imolese, su cui ha deciso di fiondarsi subito. Ha subito cercato di soccorrere l’autista, 68 anni di Massa Lombarda, che era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dell’autocarro Iveco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

