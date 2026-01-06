Calendario Europei speed skating 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di speed skating 2026 comprende le gare di singole distanze che si terranno dal 9 all’11 gennaio a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. L’evento vedrà protagonisti gli atleti europei su un percorso di ghiaccio, con programmi, orari e modalità di visione disponibili per appassionati e spettatori. Un appuntamento importante per il circuito continentale, incentrato sulla competizione e sulla crescita degli sport su ghiaccio.

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed skating. La prima competizione del 2026 sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità. La compagine tricolore arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l'obiettivo di raggiungere il top della forma ai Giochi, quindi soprattutto i big della selezione nostrana non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante.

