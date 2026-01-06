Calciomercato Torino blitz in Brasile per il nuovo difensore | offerta per David Ricardo! Contatti in corso col Botafogo le cifre

Il Torino si sta concentrando sul mercato brasiliano, con l’obiettivo di rafforzare la difesa. Attualmente sono in corso negoziati con il Botafogo per l’acquisizione di David Ricardo, un difensore che ha attirato l’attenzione del club. Le trattative sono in fase avanzata, e si attendono sviluppi sulle cifre e i dettagli dell’offerta. Questa operazione rappresenta una delle possibili strategie del Torino per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Torino guarda oltreoceano per rinforzare la retroguardia. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha individuato in David Ricardo il profilo ideale per la difesa granata.

Il nuovo DS del Toro punta David Ricardo, giovane calciatore brasiliano, per rinforzare la rosa a gennaio

La Lazio starebbe pensando a Ngonge, che piace al club già dallo scorso gennaio: trattativa non impossibile, visto che è in uscita dal Toro... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Ngonge #calciomercato #Torino #SerieA - facebook.com facebook

#Lazio e #Torino lavorano a uno scambio #Belayhane- #Casadei #calciomercato x.com

