Calciomercato Roma Raspadori non si sblocca | Gudmundsson l’alternativa

Nel calciomercato della Roma, la trattativa per Raspadori sembra ancora in stand-by, aprendo la possibilità di valutare altri profili. Tra questi, Gudmundsson si configura come un’alternativa concreta. In un contesto di trasformazioni e obiettivi da consolidare, i prossimi giorni saranno decisivi per definire le strategie di mercato e rafforzare la rosa in vista della stagione.

Saranno giorni frenetici quelli che attendono la Roma, sia per quanto riguarda gli impegni in Serie A e in Coppa Italia, sia al tavolo delle trattative. I giallorossi cercheranno infatti risposte positive dal campo e dal calciomercato, con quest'ultimo in prima linea per regalare a Gasperini qualche importante rinforzo. Il grande tema di discussione dalle parti di Trigoria è ovviamente l'attacco dove, oltre a Zirkzee, si sta insistendo per riuscire ad arrivare a Giacomo Raspadori, anche se nelle ultime ore l'operazione si sarebbe bloccata a causa del mancato si del giocatore dell'Atletico Madrid.

