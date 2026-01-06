Calciomercato Roma Pisilli piace in Serie A | Genoa e Cagliari sulle sue tracce

Il calciomercato della Roma si focalizza su Pisilli, giovane centrocampista che interessa anche Genoa e Cagliari in Serie A. Intanto, la squadra si prepara ad affrontare il Lecce con l’obiettivo di ottenere una vittoria e chiudere positivamente il girone d’andata, dopo una prima parte di stagione complessivamente soddisfacente, fatta eccezione per l’ultimo risultato contro l’Atalanta.

Per dimenticare la sconfitta nell'ultimo turno con l'Atalanta, la Roma si appresta ad affrontare il Lecce per provare a chiudere con un successo il girone d'andata che, scontri diretti a parte, è stato sicuramente positivo. Gennaio potrebbe essere il mese della verità per i giallorossi, che non solo avranno tante partite da disputare, ma dovranno anche agire nel migliore dei modi a livello di mercato. Il focus di Massara potrebbe però non essere solamente sulle possibili entrate – con Raspadori e Zirkzee su tutti – ma anche sulle uscite e tra i nomi che circolano resta anche quello di Niccolò Pisilli.

