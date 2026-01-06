Calciomercato Roma parla il DS Massara | Raspadori e Zirkzee…

Il calciomercato della Roma prosegue con l’obiettivo di rafforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il DS Massara ha recentemente commentato le trattative, tra cui Raspadori e Zirkzee, evidenziando le difficoltà incontrate finora. La società continua a monitorare le opportunità per migliorare la rosa, mantenendo un approccio prudente e concentrato sulle strategie di rafforzamento.

Calciomercato Roma. La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di dare a Gian Piero Gasperini un attacco più profondo e affidabile, ma le principali piste seguite finora stanno incontrando più di un ostacolo. I nomi di Raspadori e Zirkzee restano sul tavolo, anche se la sensazione è che i tempi si stiano allungando oltre le previsioni iniziali, alimentando un certo nervosismo nell’ambiente giallorosso. In questo contesto è intervenuto il direttore sportivo Frederic Massara, finito al centro delle critiche per l’assenza di rinforzi immediati a Trigoria. Prima della sfida contro il Lecce, il dirigente ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport, ammettendo le difficoltà ma invitando alla calma: “ È vero che su Raspadori ci sono discussioni in corso con l’Atletico e con il calciatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Roma, segnali negativi per Raspadori. Massara chiarissimo su lui e Zirkzee: le parole del ds

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sprint Roma per Raspadori: accordo totale con l'Atletico Madrid, accontentato Gasp; Raspadori alla Roma, ore decisive: accordo sulla formula, cosa succede oggi; Roma, accordo con l'Atletico per Raspadori su cui però c'è anche la Lazio; Gasperini ha stabilito le priorità della Roma sul mercato.

Calciomercato – A volte ritornano: occhio a Raspadori - Il Napoli ha fatto sapere, attraverso il suo ds, che valuterà in itinere ... ilnapolionline.com