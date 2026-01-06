Calciomercato Napoli ipotesi Dodò e Chiesa! La doppia rivelazione sulle possibili trattative

Sul calciomercato del Napoli si fanno strada le ipotesi di trattative con Dodò e Chiesa. Le discussioni sono in corso e le decisioni sono ancora in fase di valutazione, senza pressioni sui tempi. Due profili diversi, entrambi considerati utili per il progetto della squadra, ma con percorsi e caratteristiche distinti. La società monitora attentamente le opzioni per rafforzare la rosa, mantenendo un atteggiamento prudente e mirato.

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, valutando più piste senza forzare i tempi. In queste ore sono emersi due nomi diversi per ruolo ed esperienza, ma accomunati da valutazioni ancora aperte. Si tratta di Dodò e Federico Chiesa, profili che rientrano nelle riflessioni della dirigenza azzurra per rinforzare la squadra. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma contatti esplorativi e condizioni precise che meritano attenzione, soprattutto in vista delle prossime settimane. L'idea Chiesa e le condizioni del Liverpool. Il nome di Federico Chiesa è tornato a circolare anche in orbita Napoli.

