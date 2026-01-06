Calciomercato Milan Di Marzio | Si cerca un difensore in prestito Prima bisogna capire il futuro di Nkunku
Gianluca Di Marzio ha analizzato le possibili strategie del Milan nel mercato di gennaio, evidenziando la ricerca di un difensore in prestito. Prima di procedere, però, sarà necessario valutare il futuro di Nkunku, che potrebbe influenzare le operazioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle decisioni che prenderà il club nei prossimi giorni.
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibili mosse del Milan a gennaio durante 'Calciomercato L'originale'. Ecco le sue parole.
