Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors Allegri vuole Gatti | LIVE
La finestra di mercato invernale 2026 è ufficialmente aperta, con il Milan alla ricerca di rinforzi per rafforzare la rosa di Allegri. Tra acquisti, cessioni e rumors, si intensificano le voci su possibili movimenti, tra cui l’interesse per Gatti. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere le ultime novità sul calciomercato rossonero.
È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2025-2026; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A.
Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri - Di seguito tutti i movimenti del Milan in entrata e uscita in questa sessione di mercato, sia nel mercato estivo sia in quello invernale. msn.com
Calciomercato Invernale Euroleghe: news, trattative e ufficialità - Andiamo a vedere tutti i movimenti di calciomercato delle squadre estere che potrebbero entrare in lista Euroleghe in questa sessione invernale ... fantacalcio.it
Mercato Milan, Di Marzio: "Rossoneri in cerca di un difensore, ma non c'è fretta" - L’Originale, il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto così il ... milannews.it
Nuovo difensore #Milan, tutte le piste in piedi per il calciomercato di gennaio #SempreMilan #SerieA x.com
#Calciomercato #Milan, #Maignan verso il rinnovo. La volontà di #Nkunku, le difficoltà per #Kim #SempreMilan - facebook.com facebook
