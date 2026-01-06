Calciomercato Lazio c’è un sorriso per Sarri | oggi ci sarà un rinnovo

La Lazio si prepara a consolidare il suo organico con un rinnovo importante per Sarri, mentre il calciomercato si concentra anche sulle possibili cessioni. La società lavora per mantenere l’equilibrio tra mercato in entrata e in uscita, puntando a rafforzare la squadra già competitiva in questa prima parte di stagione. Un passo importante per continuare a migliorare e confermarsi tra le protagoniste del campionato.

Calciomercato Lazio. La Lazio non guarda solo alle possibili uscite, ma lavora anche per consolidare lo zoccolo duro della squadra che sta ben figurando in questo avvio di stagione. Tra le priorità del club biancoceleste c’è infatti la volontà di blindare uno dei protagonisti inattesi del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è ormai imminente il rinnovo di Toma Basic. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, incontrerà oggi la dirigenza a Formello per definire i dettagli del nuovo accordo e mettere nero su bianco la prosecuzione del rapporto con la Lazio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Lazio, Sarri: "Ci manca un attaccante. Arrivi a gennaio? Ancora non mi hanno detto se il mercato sarà aperto"

Leggi anche: Calciomercato Lazio, un big sarà sacrificato? Un ostacolo da superare per la cessione di uno dei perni della formazione di Sarri

