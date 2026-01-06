Calciomercato Juve strada in salita per quell’obiettivo | su di lui ci sono diversi club di Serie A I dettagli

Il calciomercato della Juventus si complica per un obiettivo importante, con diversi club di Serie A interessati al giocatore. Tra i nomi sul tavolo, figura ancora quello di Giovane, che resta una priorità per la società. Tuttavia, la concorrenza rende difficile l’operazione, richiedendo attenzione e strategie mirate per assicurarsi il talento desiderato.

Calciomercato Juve, il nome di Giovane resta sulla lista di Comolli. Ma il brasiliano è nel mirino anche di altri club di Serie A. Le ultime. Il mercato invernale della Juventus entra in una fase cruciale, con la dirigenza impegnata a monitorare i talenti più cristallini della Serie A per rinforzare il reparto avanzato di Luciano Spalletti. In questo scenario, il nome di Giovane sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento, diventando un profilo centrale per il calciomercato della Juve. Il giovane brasiliano è stato senza dubbio una delle maggiori sorprese del girone d’andata della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

