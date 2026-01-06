Calciomercato Juve spunta anche quel classe 2005 per gennaio | è ritenuto un potenziale crack
Nel calciomercato della Juventus, si fa spazio anche un giovane classe 2005 considerato un possibile talento per il futuro. La società valuta attentamente le opzioni per rinforzare la rosa in vista di gennaio, puntando su profili di prospettiva che possano contribuire alla crescita del team. La scelta di investire su un giovane promettente riflette la volontà di costruire una squadra solida e competitiva nel lungo termine.
. L’ultimo profilo monitorato dalla squadra mercato. Il raggio d’azione del calciomercato della Juventus continua a estendersi verso i migliori talenti del panorama europeo, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani profili emergenti che possano garantire qualità e futuribilità al progetto tecnico. In questa ottica, tra gli osservati speciali degli scout bianconeri è finito prepotentemente Alex Toth, centrocampista ungherese di proprietà del Ferencvaros. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il profilo di Alex Toth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
