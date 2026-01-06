Calciomercato Juve dalla Lazio diversi giocatori sono in partenza | ecco le possibilità per i bianconeri

Sul calciomercato della Juventus si ipotizzano possibili trasferimenti dalla Lazio, con alcuni giocatori in partenza. La società bianconera potrebbe valutare opportunità di mercato tra i talenti biancocelesti per rafforzare la rosa. Analizzare le possibilità di scambio o acquisto si inserisce in un contesto di attenzione strategica alle dinamiche del mercato italiano. Ecco le principali opzioni che potrebbero interessare i bianconeri nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero guardare con attenzione in casa biancoceleste per rinforzare la squadra. Le ultime. Il clima in casa Lazio si fa teso proprio all’apertura della sessione invernale, e le ripercussioni sul calciomercato della Juve iniziano a farsi sentire. Dopo la sconfitta contro il Napoli, le parole di Maurizio Sarri hanno squarciato il velo su uno spogliatoio inquieto: il tecnico ha parlato apertamente di 2-3 calciatori desiderosi di andar via, innescando un effetto domino che coinvolge direttamente le strategie bianconere per la porta. Con l’ufficialità di Castellanos al West Ham, la Lazio deve ora gestire il malcontento di Chr?stos Mandas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, dalla Lazio diversi giocatori sono in partenza: ecco le possibilità per i bianconeri Leggi anche: Nazionali Juve, notte importante per 6 bianconeri: chi scenderà in campo e quali sono le partite in programma per i nostri giocatori Leggi anche: Calciomercato Juve, il Napoli rischia di anticipare i bianconeri sulle fasce. Manna pronto ad intervenire già a gennaio: ecco quali sono i calciatori interessati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, accordo con l'Atletico per Raspadori su cui però c'è anche la Lazio; Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio; Calciomercato, Castellanos cambia i progetti della Lazio, De Vrij torna da Inzaghi; Lazio su Miretti: il centrocampista può partire, la richiesta della Juventus. Calciomercato | Lazio - Juve, è sfida a centrocampo: le ultime - Si parla di centrocampisti, un ruolo in cui entrambe le squadre stanno cercando un ... lalaziosiamonoi.it

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... ilmessaggero.it

Calciomercato Lazio | Miretti in uscita dalla Juve: ci prova il Bologna - È una delle richieste di Sarri, che tra gli obiettivi principali a gennaio ha indicato proprio una mezzala. lalaziosiamonoi.it

? JUVE, SENTI OSCAR DAMIANI: DAVID E OPENDA? I VERI CAMPIONI SONO ALTRI...

#Calciomercato #Juve, non solo #Chiesa Gli altri nomi per l'attacco x.com

#Calciomercato #Juve, non solo #Chiesa Gli altri nomi per l'attacco - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.