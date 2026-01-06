Calciomercato Inter per la fascia potrebbe risalire questo nome | Moretto conferma

Per l’Inter, la possibilità di rafforzare la fascia si riaccende con il nome di Moretto, confermato da fonti attendibili. Dopo il rallentamento sulla pista Cancelo, ormai vicino al Barcellona, il club valuta alternative per rinforzare la linea laterale. La sessione di mercato prosegue con attenzione e attenzione alle opportunità che possano contribuire alla competitività della squadra.

Calciomercato Inter. Il mercato dell’ Inter è entrato in una fase di riflessione dopo il quasi definitivo tramonto della pista che portava a Joao Cancelo, ormai sempre più vicino al ritorno al Barcellona. La dirigenza nerazzurra, costretta a rivedere i propri piani sulla fascia destra, sta valutando soluzioni alternative capaci di garantire affidabilità e continuità in un ruolo diventato strategico. In questo contesto torna d’attualità il nome di Dodô. Il laterale brasiliano della Fiorentina era già finito sul taccuino del Napoli prima di Capodanno e ora potrebbe entrare anche nell’orbita interista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

