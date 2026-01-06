Sul canale YouTube di Inter News 24, Moretto ha rivelato una possibile mossa dell’Inter riguardante Dodò. Secondo le sue fonti, il club valuta questa opzione, ma tutto dipende da alcuni fattori ancora da definire. La situazione resta in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane per comprendere eventuali novità di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Moretto, sul suo canale Youtube, svela una possibile mossa nerazzurra per Dodò. Ecco tutti i dettagli. Il mercato di riparazione del 2026 entra nel vivo con un nome che sta scaldando l’asse tra Napoli, Firenze e Milano: Dodò. Il terzino destro della Fiorentina è diventato l’oggetto del desiderio delle big, desiderose di rinforzare le proprie corsie laterali. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato un retroscena inedito riguardante un tentativo concreto effettuato dal club partenopeo proprio a ridosso delle festività. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Moretto rivela la possibile mossa nerazzurra: «Dodò un’idea, ma tutto dipende da questo…»

Leggi anche: Toni sulla squadra nerazzurra: «L’Inter può fare il vuoto in Serie A. Ma tutto dipende da…»

Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo. La possibile mossa del club nerazzurro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Moretto rivela: “Inter ha pensato di bloccare questo attaccante di Serie A per giugno”; Frattesi tra la Juventus e la Turchia, Moretto: Il nodo con l'Inter è questo!; Leoni rivela | Interesse di Inter Juventus e Milan? Mai nulla di concreto con nessun club italiano…; Goretzka-Napoli, annuncio di Fabrizio Romano: Ecco come stanno le cose.

Moretto: “Inter su Dodò, ecco la novità: la Fiorentina è al corrente di…” - Dell'affare sfumato relativo a Cancelo ai possibili nuovi obiettivi per la fascia destra dell'Inter hanno parlato Romano e Moretto ... fcinter1908.it