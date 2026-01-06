Calciomercato Inter Moretto rivela la possibile mossa nerazzurra | Dodò un’idea ma tutto dipende da questo…
Sul canale YouTube di Inter News 24, Moretto ha rivelato una possibile mossa dell’Inter riguardante Dodò. Secondo le sue fonti, il club valuta questa opzione, ma tutto dipende da alcuni fattori ancora da definire. La situazione resta in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane per comprendere eventuali novità di mercato.
Inter News 24 Calciomercato Inter, Moretto, sul suo canale Youtube, svela una possibile mossa nerazzurra per Dodò. Ecco tutti i dettagli. Il mercato di riparazione del 2026 entra nel vivo con un nome che sta scaldando l’asse tra Napoli, Firenze e Milano: Dodò. Il terzino destro della Fiorentina è diventato l’oggetto del desiderio delle big, desiderose di rinforzare le proprie corsie laterali. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato un retroscena inedito riguardante un tentativo concreto effettuato dal club partenopeo proprio a ridosso delle festività. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Toni sulla squadra nerazzurra: «L’Inter può fare il vuoto in Serie A. Ma tutto dipende da…»
Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo. La possibile mossa del club nerazzurro
Moretto rivela: “Inter ha pensato di bloccare questo attaccante di Serie A per giugno”; Frattesi tra la Juventus e la Turchia, Moretto: Il nodo con l'Inter è questo!; Leoni rivela | Interesse di Inter Juventus e Milan? Mai nulla di concreto con nessun club italiano…; Goretzka-Napoli, annuncio di Fabrizio Romano: Ecco come stanno le cose.
Moretto: “Inter su Dodò, ecco la novità: la Fiorentina è al corrente di…” - Dell'affare sfumato relativo a Cancelo ai possibili nuovi obiettivi per la fascia destra dell'Inter hanno parlato Romano e Moretto ... fcinter1908.it
Moretto: “Inter e Galatasaray in trattativa per Frattesi. Operazione da 35 milioni” - Matteo Moretto, tramite X, ha parlato del futuro di Davide Frattesi: "Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. tuttojuve.com
Moretto svela: “Inter ha pensato di bloccare per giugno questo attaccante di Serie A” - Un nome per l'attacco dell'Inter, più per l'estate che per il mercato di gennaio: a parlarne è stato Matteo Moretto su YouTube ... msn.com
? SUPERBOMBA DI CALCIOMERCATO INTER ! GUARDA IL VIDEO PER INTERO
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Cancelo Inter, oltre Cancelo: identità, volontà e alternative credibili C’è un momento, nella costruzione di una squadra, in cui la qualità tecnica non basta. In cui il talento, se non accompagnato dalla volontà x.com
Calciomercato invernale 2026: Raspadori-Roma, fumata bianca vicina. L'Inter tenta il ritorno di Cancelo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.