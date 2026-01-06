Calciomercato Inter Joao Cancelo si avvicina al Barcellona
Il calciomercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Joao Cancelo, ormai da giorni al centro delle trattative. La sua partenza potrebbe rappresentare un punto di svolta per il club, mentre il Barcellona si mostra interessato al suo ingaggio. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali conferme sulle trattative in corso, che potrebbero influire sulla composizione della rosa nerazzurra nella prossima stagione.
Si ferma (a destra) il calciomercato dell ‘Inter: il nome, da qualche giorno sulla bocca di tutti, è quello di Joao Cancelo. In attesa del sì. è arrivato il Barcellona Come riportato da Sky Sport la Beneamata aveva “ trovato l’accordo verbale con l’Al-Hilal per l’acquisto del portoghese, in una trattativa che includerebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
