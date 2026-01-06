Calciomercato difficili i colpo Aké e Kim per il Milan | ecco i motivi
Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore, con Kim e Aké come principali obiettivi. Tuttavia, le trattative sono caratterizzate da diverse difficoltà legate alle valutazioni tecniche e alle disponibilità dei club coinvolti. La società rossonera valuta attentamente le opzioni per rafforzare la difesa, pur affrontando ostacoli che rendono complessa la realizzazione di questi trasferimenti.
Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un possibile rinforzo in difesa. Piste Kim e Aké aperte ma molto complesse. Ecco i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Kim colpo di calciomercato perfetto per il Milan. Ecco cosa vuole il difensore
Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare punta il colpo Kim: occasione d’oro dal Bayern Monaco per gennaio
Il #Pisa sta chiudendo per Rafiu #Durosinmi, attaccante del #ViktoriaPlzen per 9 milioni più 2 di bonus (difficili). #PisaSC #calciomercato #transfers. [ @Luca_Cilli] x.com
Gennaio, tempo di mercato di riparazione. Dopo un 2025 difficile, se Lancia avesse in serbo il "colpo" per il suo anniversario Una nuova Stratos su base MC20 firmata Fiorio. Siamo a gennaio e, proprio come succede nel calciomercato, quando la squadr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.