Calciomercato difficili i colpo Aké e Kim per il Milan | ecco i motivi

Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore, con Kim e Aké come principali obiettivi. Tuttavia, le trattative sono caratterizzate da diverse difficoltà legate alle valutazioni tecniche e alle disponibilità dei club coinvolti. La società rossonera valuta attentamente le opzioni per rafforzare la difesa, pur affrontando ostacoli che rendono complessa la realizzazione di questi trasferimenti.

