Calciomercato difficili i colpo Aké e Kim per il Milan | ecco i motivi

6 gen 2026

Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore, con Kim e Aké come principali obiettivi. Tuttavia, le trattative sono caratterizzate da diverse difficoltà legate alle valutazioni tecniche e alle disponibilità dei club coinvolti. La società rossonera valuta attentamente le opzioni per rafforzare la difesa, pur affrontando ostacoli che rendono complessa la realizzazione di questi trasferimenti.

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un possibile rinforzo in difesa. Piste Kim e Aké aperte ma molto complesse. Ecco i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

