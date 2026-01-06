Calcio riscatto Roma a Lecce 0-2

La Roma torna alla vittoria battendo il Lecce 2-0 in trasferta. La squadra giallorossa ha aperto le marcature al 14’ con Ferguson, che ha concluso con un tiro di destro su assist di Dybala. La vittoria permette ai capitolini di avvicinarsi nuovamente alla vetta della classifica, consolidando la propria posizione in campionato.

20.30 La Roma riavvicina la vetta: a Lecce il riscatto giallorosso (0-2) con un gol per tempo. La partita si mette subito in discesa per i giallorossi: 14', Ferguson con una girata di destro (assist di Dybala trova un gol di pregevole fattura. La Roma, in vantaggio, può gestire al meglio la gara. Il Lecce fa quel che può si gioca con buona intensità, ma fioccano anche i cartellini. Nella ripresa (59') Lecce vicino al pari con Pierotti: colpito malissimo il pallone del possibile pari.Dovbyk raddoppia (71'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

