Calcio riscatto Roma a Lecce 0-2

La Roma torna alla vittoria battendo il Lecce 2-0 in trasferta. La squadra giallorossa ha aperto le marcature al 14’ con Ferguson, che ha concluso con un tiro di destro su assist di Dybala. La vittoria permette ai capitolini di avvicinarsi nuovamente alla vetta della classifica, consolidando la propria posizione in campionato.

20.30 La Roma riavvicina la vetta: a Lecce il riscatto giallorosso (0-2) con un gol per tempo. La partita si mette subito in discesa per i giallorossi: 14', Ferguson con una girata di destro (assist di Dybala trova un gol di pregevole fattura. La Roma, in vantaggio, può gestire al meglio la gara. Il Lecce fa quel che può si gioca con buona intensità, ma fioccano anche i cartellini. Nella ripresa (59') Lecce vicino al pari con Pierotti: colpito malissimo il pallone del possibile pari.Dovbyk raddoppia (71'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Roma, a Lecce senza alibi: emergenza e voglia di riscatto Leggi anche: Lecce-Roma 0-2 Calcio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Sprint Roma per Raspadori: accordo totale con l'Atletico Madrid, accontentato Gasp; Pronostici Lecce-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 06.01.2026 Serie A; La Roma a Lecce per il riscatto. Roma, riscatto immediato: 2-0 al Lecce - Gasperini ritrova il sorriso contro i salentini: Ferguson apre le marcature ad inizio primo tempo, Dovbyk chiude i conti nella ripresa ... msn.com

Lecce-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com

A Lecce la Roma non fa regali e avvisa Juve e Como: Ferguson e Dovbyk per la Champions - La squadra di Gasperini torna alla vittoria grazie ai sui attaccanti con l'ucraino, però, costretto a lasciare la partita per infortunio ... tuttosport.com

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 7 ottobre 2000). Il centrocampista si è legat - facebook.com facebook

| Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all'UC Sampdoria, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 2000, Salvatore Esposito. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.