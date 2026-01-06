Calcio Eccellenza Delusione Mazzola Pezzatini | Ripresa da dimenticare

Iuri Pezzatini ha raggiunto le 400 panchine nel calcio di Eccellenza, un traguardo importante per il suo percorso. Tuttavia, la prima partita dell’anno con il Mazzola si è conclusa con una sconfitta contro il Signa, per 1-2. Una ripresa difficile che lascia spazio a riflessioni e miglioramenti, in un campionato che si conferma competitivo e impegnativo.

Ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 400 panchine, Iuri Pezzatini. Peccato che il suo Mazzola, nella prima partita dell’anno, non sia riuscito a fargli un bel regalo: con il Signa è finita 1-2. "La gara ha lasciato tanto amaro in bocca – ha affermato il mister –. E’ inspiegabile come la squadra, dopo un ottimo primo tempo, in cui è anche passata legittimamente in vantaggio, sia uscita dal campo nella ripresa. Anzi, non sia proprio rientrata dagli spogliatoi. Qualche occasione, penso al colpo di testa di Campatelli, parato da Crisanto con un grande intervento, c’è stata, ma non puoi concedere agli avversari una ripartenza nel secondo minuto di recupero, completamente aperto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Delusione Mazzola. Pezzatini: "Ripresa da dimenticare» Leggi anche: Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola, Pezzatini: "Ottimo materiale su cui lavorare». Preso Skerma Leggi anche: Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola saluta il ritorno di Iuri Pezzatini: "Una grande opportunità professionale» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calcio, Eccellenza: Valentino Mazzola sconfitto dal Signa - Esordio nel nuovo anno amarissimo per il Mazzola, i biancocelesti accarezzano la vittoria contro il Signa per tutto il primo tempo, crollando poi nel recupero della sfida e facendo i conti con una nuo ... radiosienatv.it

Calcio Eccellenza. Mazzola, Pezzatini: "Vittoria sofferta ma fondamentale» - Il Mazzola potrà festeggiare il Natale con tre punti in più sotto l’albero: i biancocelesti, domenica, hanno battuto l’Affrico ... lanazione.it

Eccellenza Toscana. Adesso il Mazzola rincorre la vetta e punta ai playoff - I quattro punti conquistati nelle ultime due uscite dell’anno (contro Castiglionese e Affrico) hanno ridato positività a un Mazzola ... lanazione.it

Calcio - Eccellenza: è un Calangianus che cresce a suon di gol, trovando una certa fiducia e consapevolezza delle proprie capacità. I giallorossi sono tutta una squadra uguale ma cambiata profondamente rispetto all'inizio del campionato. 4 punti e penultimo - facebook.com facebook

Calcio, Eccellenza e Promozione: le classifiche a metà campionato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.