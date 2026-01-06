Calcio Eccellenza Delusione Mazzola Pezzatini | Ripresa da dimenticare

Iuri Pezzatini ha raggiunto le 400 panchine nel calcio di Eccellenza, un traguardo importante per il suo percorso. Tuttavia, la prima partita dell’anno con il Mazzola si è conclusa con una sconfitta contro il Signa, per 1-2. Una ripresa difficile che lascia spazio a riflessioni e miglioramenti, in un campionato che si conferma competitivo e impegnativo.

Ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 400 panchine, Iuri Pezzatini. Peccato che il suo Mazzola, nella prima partita dell’anno, non sia riuscito a fargli un bel regalo: con il Signa è finita 1-2. "La gara ha lasciato tanto amaro in bocca – ha affermato il mister –. E’ inspiegabile come la squadra, dopo un ottimo primo tempo, in cui è anche passata legittimamente in vantaggio, sia uscita dal campo nella ripresa. Anzi, non sia proprio rientrata dagli spogliatoi. Qualche occasione, penso al colpo di testa di Campatelli, parato da Crisanto con un grande intervento, c’è stata, ma non puoi concedere agli avversari una ripartenza nel secondo minuto di recupero, completamente aperto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

