Cade in mare mentre sta pescando | morto in Liguria Francesco Restifo trentenne di Bernareggio

Un incidente in mare ha causato la morte di Francesco Restifo, trentenne di Bernareggio, durante una battuta di pesca in Liguria. L’uomo è caduto in acqua e, nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscito a sopravvivere. L’incidente ha suscitato cordoglio e richiama l’attenzione sulla sicurezza durante le attività di pesca in mare.

Bernareggio (Monza Brianza), 6 gennaio 2026 – La battuta di pesca finisce in tragedia, a rimetterci la vita è un trentenne di Bernareggio, Francesco Restifo. La battuta di pesca in Liguria. Classe 1995, appassionato da sempre di ami e lenze, aveva deciso di trascorre il primo giorno dell’anno senza lo stress di festeggiamenti che vanno avanti fino a tarda notte e aveva raggiunto gli scogli di Punta Nave, nel ponente genovese di Vesime, per dedicarsi al suo passatempo preferito. Era arrivato di buon mattino e aveva piazzato le canne. Una giornata come tante altre per il giovane esperto, con un copione vissuto mille volte, scandito da riti antichi e pazienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade in mare mentre sta pescando: morto in Liguria Francesco Restifo, trentenne di Bernareggio Leggi anche: Cade in mare a causa di un malore mentre pesca polpi e affoga: morto ventottenne Leggi anche: Francesco Restifo, il 30enne brianzolo morto il giorno di Capodanno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bimba di 4 anni cade in mare tra molo e nave, la mamma si tuffa senza esitazione: il video del salvataggio; La nave attracca e il bimbo cade in mare. Il video; Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio; Cubani catturano il momento in cui un uomo cade in mare a Miami: Primo errore di quest'anno. Vietri sul Mare: il temporale di ieri mattina con il fulmine che cade in prossimità del campanile della chiesa. #fblifestyle #temporali #fulmine #vietrisulmare #costieraamalfitana #amalficoast #community #humor comune di vietri sul mare Parrocchia San Giovann - facebook.com facebook Un sudanese, di circa 25 anni, è accidentalmente caduto in mare dopo circa due ore dalla partenza del gommone sul quale viaggiavano nel Canale di Sicilia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.