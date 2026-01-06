Cadavere a lato della strada | ferite alla testa non si esclude l' omicidio

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, a Taleggio, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto un cadavere lungo una strada. La vittima presenta ferite alla testa, e le autorità stanno valutando se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze e determinare eventuali responsabilità. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso.

Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Taleggio, in provincia di Bergamo, nella mattinata di lunedì 5 gennaio. Un uomo di nazionalità egiziana è stato trovato morto in località Ponte del Becco, a lato della Provinciale 25, all'interno di una piazzola di sosta.

