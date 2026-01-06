Caccia al bomber In serie D una coppia tutta aquilana in testa

In Serie D, la classifica marcatori si è recentemente sbloccata con l'assenza di una sola coppia di punteggi in testa. Dopo la pausa, sono emersi nuovi protagonisti, entrambi provenienti dall’Aquila, che si contendono ora il primato. Questo cambiamento offre uno sguardo interessante sul torneo, evidenziando il valore delle squadre locali e la competitività del campionato.

Pongetti Ripreso con una novità il torneo di serie D che dopo la sosta vede una nuova coppia al vertice della classifica marcatori. Nulla di invariato invece dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, dove si riprenderà a giocare soltanto sabato 10 gennaio. Nel girone F di serie D, aggancio in vetta in casa l’Aquila: Sparacello segna e raggiunge a quota 11 il compagno di squadra Di Renzo: l’Aquila però perde ancora. Serie D. 11 reti: Di Renzo (L’Aquila), Sparacello (L’Aquila) 9 reti: Infantino (Notaresco) 8 reti: Kouko (Ancona), Vianni (Ostiamare) 6 reti: D’Angelo (Recanatese), Della Pietra (UniPomezia), Pierfederici (Recanatese), Banegas (L’Aquila), Martiniello (Giulianova), Carpani (Teramo), Alonzi (Vigor Senigallia), Fall (Teramo), Spinosa (Ostiamare) 5 reti: Romano (Termoli), Osorio (Maceratese), Cericola (Ancona), Curatolo (Sora), Rovinelli (Ancona), Maio (Atletico Ascoli) 4 reti: De Silvestro (Giulianova), Pecchia (Sora), Sereni (Teramo), Casolla (Fossombrone), Pavone (Teramo), Trotta (Sora), Persano (Teramo), Marras (Maceratese), Coppola (Atletico Ascoli), Kyeremateng (Fossombrone), Gasperoni (San Marino) Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caccia al bomber. In serie D una coppia tutta aquilana in testa Leggi anche: Caccia al bomber. Ferreyra-Carnevali. E’ un testa a testa Leggi anche: Inter Como, Lautaro Martìnez punta al primo gol contro i lariani. Il bomber argentino va a caccia del settimo centro in questa Serie A La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Bomber scende tra i Dilettanti e verrà allenato da un ex Serie A, parte la caccia al 1° posto in classifica; Calcio a 5 Serie A. Nell'ultima dell'anno l'Active Network a caccia di punti a Mantova; Roma a caccia di attaccanti. Raspadori (se arriva) non basta. Tutti gli altri nomi; La Virtus comincia il nuovo anno con il botto, battuta la Casatese Merate in trasferta. Caccia al bomber. In serie D una coppia tutta aquilana in testa - Pongetti Ripreso con una novità il torneo di serie D che dopo la sosta vede una nuova coppia al vertice della ... sport.quotidiano.net

