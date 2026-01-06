In casa Napoli, la scelta di Antonio Conte di escludere un giocatore dal ruolo di titolare, preferendo Juan Jesus, ha suscitato molte discussioni. Questo intervento analizza i numeri e le motivazioni dietro questa decisione, offrendo uno sguardo obiettivo sulle possibili evoluzioni future della difesa azzurra. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche attuali e le prospettive della squadra campana.

e cosa può accadere in futuro In casa Napoli tiene banco un inatteso e rumoroso avvicendamento nelle retroguardie che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Alessandro Buongiorno, colonna difensiva della Nazionale e fiore all’occhiello del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Buongiorno diventa un caso? Conte lo esclude dai titolari, preferendogli Juan Jesus: i numeri del centrale del Napoli

Leggi anche: Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte boccia Lang e conferma Elmas, Juan Jesus preferito a Buongiorno

Leggi anche: Buongiorno e Juan Jesus, Conte ufficializza il sorpasso gerarchico: «Non dimenticate che Politano è stato in panchina»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Conte: Juan Jesus al posto di Buongiorno? Ha qualità e carisma, servono questi calciatori; Sabatini: Il Napoli è perfetto, provate ad immaginare un'app chiamata Conte 2.0; Corbo: È nato il Sistema Conte: da 3-4-3 a 4-4-1-1 con una mossa tattica geniale.

Spogliatoio Napoli ‘spaccato’, Conte lancia l’allarme e Noa Lang diventa un caso internazionale - L’allenatore del Napoli sottolinea che non è semplice quando nuovi giocatori si inseriscono in un gruppo, specialmente così tanti. calciomercato.it

Napoli, Buongiorno: "Sempre avuto fiducia in Conte e l'impegno c'è sempre stato" - Alla vigilia della gara di Champions League contro il Qarabag, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno interverrà dalle 12. tuttomercatoweb.com

Conte in confusione in TV alla domanda di Meloni su Buongiorno: “Chi io? Grazie per avermelo chiesto” - L'ultima domanda che gli pongono a DAZN è sulle condizioni del difensore, Alessandro Buongiorno, che è stato costretto a uscire per un risentimento ... fanpage.it

Buongiorno [A_Giacovazzo ph] Seguici e diventa fan Barilife Instagram: https://www.instagram.com/barilife1/ Taggaci nei tuoi scatti o utilizza l'hashtag #barilife1 #bari #puglia #italy #stadiosannicola #sscbari #barilife1 - facebook.com facebook

Chi smette di credere alla magia.. diventa triste.. Buongiorno x.com