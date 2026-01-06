Buona Befana immagini simpatiche e gif da condividere su WhatsApp e social

Buona Befana! In occasione della tradizione dell’Epifania, ecco immagini e gif divertenti da condividere su WhatsApp e sui social. La notte tra il 5 e il 6 gennaio porta dolci e regali a grandi e bambini, celebrando questa festa che chiude il periodo natalizio con semplicità e allegria. Scopri le migliori immagini per rendere speciale questa giornata.

Secondo la tradizione la notte tra il il 5 e il 6 gennaio l' Epifania donerà dolci e regali a grandi a piccini. La leggenda della vecchina sulla scopa è collegata all'arrivo dei magi che portano in dono a Gesù bambino oro, incenso e mirra. Auguri Befana, immagini divertenti da condividere sui social. Tra leggenda e culto tra il 5 gennaio e il 6 gennaio, in tanti proveranno a sorprendere parenti ed amici con immagini simpatiche per augurare Buona Befana da inoltrare via WhatsApp e Messenger o condividere su Facebook. Un dolce ma anche simpatico pensiero che sarà rivolto soprattutto a mamme, fidanzate, mogli, amiche, colleghe di lavoro e compagne di classe.

