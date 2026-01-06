Buona befana 2026 | le frasi per i vostri auguri per l’Epifania via WhatsApp

BUONA BEFANA 2026 FRASI AUGURI – Buona befana (epifania) 2026 a tutti i nostri lettori. Siete alla ricerca di una frase ad effetto per i vostri auguri da mandare via WhatsApp ad amici e parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito un elenco di frasi da poter utilizzare durante la giornata di oggi, 6 gennaio 2026. I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto?. Il freddo sta sterminando un'intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero.

Oggi come augurio di buona Befana vi propongo la Pasta frolla vegana senza glutine a forma di - facebook.com facebook

Scopa archiviata! La nostra #Befana viaggia sul tappeto volante!! Buona #Epifania a tutti! Vi aspettiamo al @MuseoTessile per condividerla con noi! P. S. Non ditelo ad Aladino x.com

