Buon compleanno Michele Ainis Paolo Conte Adriano Celentano…

Il 6 gennaio è un giorno speciale per molte personalità italiane e internazionali, tra artisti, scrittori, musicisti e professionisti di diversi settori. Oggi si celebra il compleanno di figure di spicco come Paolo Conte, Adriano Celentano, Liana Orfei e molti altri, il cui contributo arricchisce la cultura e la società. Un pensiero di auguri a tutti coloro che, con il loro lavoro, continuano a ispirare e a lasciare un segno nel nostro paese.

Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano, Liana Orfei, Andréa Ferreol, Giovanni Legnini, Nigella Lawson, Sara Paglini, Davide Ballardini, Marco Branca, Attilio Lombardo, Emanuela Munerato, Nek, Edoardo Ponti, David di Michele, Massimo Zedda, Guido Guidesi, Emanuele Prataviera, Stefano Borsato, Katja Luraschi, Federico Melchiorri, Gianluca Naso, Jefferson Andrade Siqueira, Ivan Castiglia, Andrea Galliani, Vittorio Basso, Andrea Terenzi, Ilaria Bianchi, Anna Clemente. Oggi 6 gennaio compiono gli anni: Angelo Mainardi, giornalista, scrittore, critico letterario; Michele Saponara, politico, avvocato; Mario Uderzo, scrittore, teologo, regista; Paolo Conte, cantautore, paroliere, polistrumentista; Liana Orfei, attrice, circense; Adriano Celentano, cantautore, showman; Francesco Signor, basso; Stefano Torossi, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano… Leggi anche: Buon compleanno Adriano Petrucci, Antonino Zichichi… Leggi anche: Buon compleanno Bruno Cossàr, Luca Protettì, Michèle Mercier… Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano…. Buon compleanno Marco Bettiol, Michele Porrà, Beppe Bergomi… - Buon compleanno Marco Bettiol, Michele Porrà, Roberto Zaccaria, Guido de Angelis, Anna Galiena, Beppe Bergomi, Vincenzo Amendola, Nicolas Vaporidis, ... romadailynews.it Tg1. . Buon compleanno #ChristianDeSica! Compie 75 anni uno dei protagonisti assoluti della nostra commedia. I cult, da “Sapore di mare” a “Yuppies” a “Vacanze di Natale”, con tutto il filone dei #cinepanettoni. E ora il nuovo “Agata Christian”. Gli auguri deg - facebook.com facebook “Loro quando vedono una farmacia hanno il richiamo della foresta!” - Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Christian De Sica, rivedendolo a #CTCF con l’aneddoto su Carlo e Silvia Verdone x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.