Il 6 gennaio è un giorno speciale per molte personalità italiane e internazionali, tra artisti, scrittori, musicisti e professionisti di diversi settori. Oggi si celebra il compleanno di figure di spicco come Paolo Conte, Adriano Celentano, Liana Orfei e molti altri, il cui contributo arricchisce la cultura e la società. Un pensiero di auguri a tutti coloro che, con il loro lavoro, continuano a ispirare e a lasciare un segno nel nostro paese.

Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano, Liana Orfei, Andréa Ferreol, Giovanni Legnini, Nigella Lawson, Sara Paglini, Davide Ballardini, Marco Branca, Attilio Lombardo, Emanuela Munerato, Nek, Edoardo Ponti, David di Michele, Massimo Zedda, Guido Guidesi, Emanuele Prataviera, Stefano Borsato, Katja Luraschi, Federico Melchiorri, Gianluca Naso, Jefferson Andrade Siqueira, Ivan Castiglia, Andrea Galliani, Vittorio Basso, Andrea Terenzi, Ilaria Bianchi, Anna Clemente. Oggi 6 gennaio compiono gli anni: Angelo Mainardi, giornalista, scrittore, critico letterario; Michele Saponara, politico, avvocato; Mario Uderzo, scrittore, teologo, regista; Paolo Conte, cantautore, paroliere, polistrumentista; Liana Orfei, attrice, circense; Adriano Celentano, cantautore, showman; Francesco Signor, basso; Stefano Torossi, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

