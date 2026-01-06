All'inizio del nuovo anno, il capogruppo di 'Noi Moderati' in consiglio comunale, Daniele Brogi, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardanti situazioni di degrado nel territorio. Queste segnalazioni evidenziano la presenza di problematiche che richiedono attenzione e interventi da parte delle autorità competenti per migliorare la qualità del contesto urbano.

Appena iniziato il nuovo anno si alzano, da parte del capogruppo di ’Noi Moderati’ in consiglio comunale, Daniele Brogi, segnalazioni provenienti – dice – da più cittadini per situazioni di degrado. Secondo Brogi i cittadini si lamentano delle condizioni sia della palazzina meglio conosciuta come ’ Dispensario ’, in via Valle Aspra, sia delle ’ Fonti di Bufalona ’ (nella foto). Sull’immobile di via Valle Aspra il consigliere comunale – che afferma non fare parte del patrimonio immobiliare del Comune – dopo anni di abbandono è giunto il tempo di intervenire trovando un accordo con la proprietà. Una proposta sarebbe quella di far acquisire l’immobile dal Comune e poi – ad esempio – ricavarci mini appartamenti per fronteggiare l’ emergenza casa oppure per ricavare spazi da mettere a disposizione delle varie associazioni di volontariato locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brogi: "Degrado segnalato dai cittadini"

Leggi anche: Degrado da anni a lato del Ponte all'Indiano: "Già segnalato 2 anni fa, non è cambiato niente"

Leggi anche: Alfonso Amore segnalato dai pazienti per la sua umanità: premiato dall’Ordine dei medici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brogi: Degrado segnalato dai cittadini.

Cittadini segnalano degrado urbano, arrestato un 30enne - Arrestato e processato per direttissima, con obbligo di firma, un cittadino fanese di 30 anni, originario di Recanati, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. ansa.it

Poche piazze hanno diviso i fiorentini come l’attuale piazza della Repubblica, che agli inizi del Novecento si chiamava ancora piazza Vittorio Emanuele, appena ricavata dalle demolizioni del Mercato Vecchio. In questa foto di Brogi l’eleganza dei palazzi, le c - facebook.com facebook