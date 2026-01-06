Brocchi | Leao divide ma è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi
Cristian Brocchi, ex allenatore e centrocampista del Milan, ha analizzato l'influenza di Rafael Leao sulla squadra. Secondo Brocchi, il portoghese rappresenta un elemento di grande valore, contribuendo ai buoni risultati del club. Pur riconoscendo alcune divisioni, sottolinea come Leao sia fondamentale per il rendimento complessivo del Milan, dimostrando di essere un giocatore che fa la differenza sul campo.
L'ex allenatore del Milan e centrocampista rossonero Cristian Brocchi ha parlato dell'impatto di Rafael Leao sui risultati del Diavolo. L'estratto da Radio TV Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Shevchenko, dichiarazioni a tutto Milan: “Ottimi risultati, Allegri molto bravo. E Leao sta sorprendendo tutti”
Leggi anche: Brocchi rivela: «Inter? C’è un giocatore che mi piace tantissimo, ma sta facendo fatica quest’anno»
Brocchi difende Leao: "Divide l'opinione, ma è il suo dna a permettergli di fare cose importanti" - Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, l'ex di turno Cristian Brocchi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, decisivo nell'ultima sfida di ... milannews.it
Delprato ruggisce: "Non siamo brocchi. Leao va limitato e col Milan magari ci scappa la sorpresa" - "Veniamo da due sconfitte contro Roma e Bologna, ma non siamo a terra. gazzetta.it
Brocchi difende Leao: Divide l'opinione, ma è il suo dna a permettergli di fare cose importanti
Esordio con la maglia rossonera per Niclas Fullkrug che subentra a Rafael Leao: per lui debutto immediato in Serie A - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.