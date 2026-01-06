Brocchi | Leao divide ma è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi

Cristian Brocchi, ex allenatore e centrocampista del Milan, ha analizzato l'influenza di Rafael Leao sulla squadra. Secondo Brocchi, il portoghese rappresenta un elemento di grande valore, contribuendo ai buoni risultati del club. Pur riconoscendo alcune divisioni, sottolinea come Leao sia fondamentale per il rendimento complessivo del Milan, dimostrando di essere un giocatore che fa la differenza sul campo.

Delprato ruggisce: "Non siamo brocchi. Leao va limitato e col Milan magari ci scappa la sorpresa" - "Veniamo da due sconfitte contro Roma e Bologna, ma non siamo a terra. gazzetta.it

Brocchi difende Leao: Divide l'opinione, ma è il suo dna a permettergli di fare cose importanti

Esordio con la maglia rossonera per Niclas Fullkrug che subentra a Rafael Leao: per lui debutto immediato in Serie A - facebook.com facebook

