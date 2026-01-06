Brigitte Macron i suoi hater e la consolatoria capacità di raccontarsela

Brigitte Macron, figura pubblica spesso al centro di commenti contrastanti, rappresenta un esempio di come si possa affrontare la critica con una certa serenità. A 72 anni, mantiene un’immagine di vitalità e stile che sfida gli stereotipi legati all’età. Questa capacità di raccontarsela, tra giudizi e apprezzamenti, evidenzia come l’autenticità possa essere la risposta più efficace alle opinioni altrui, senza rinunciare alla propria identità.

Da quando eravamo comari che spettegolavano sul corso è cambiato tutto, ma non è cambiato niente. È cambiata, per dire, non solo l’aspettativa di vita, ma quella di vita seduttiva: Brigitte Macron ha 72 anni, alla sua età mia nonna metteva la dentiera nel bicchiere da almeno dieci anni, lei ancora mette la minigonna. Non è cambiata, però, la biologia, la composizione del corpo umano: gli esseri umani, oggi come allora, sono fatti all’ottantacinque per cento di capacità di raccontarsela. La capacità di raccontarsela è la prima risorsa di welfare in tutto il mondo: se credo che solo il menisco abbia ostacolato il mio destino da Lionel Messi, non sarò un ragioniere frustrato da una oggettiva mancanza di talenti, ma un ragioniere cui la sfortuna ha ostacolato la prevista gloria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

