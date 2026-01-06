Boom di polmoniti virali a Napoli al Cardarelli ricoveri in crescita del 25%

A Napoli si registra un aumento del 25% dei ricoveri per polmoniti virali e forme gravi di influenza, secondo i dati dell’Ospedale Cardarelli all’inizio del 2026. Negli ultimi giorni si osserva un incremento degli accessi rispetto alla fine del 2025, evidenziando una tendenza in crescita che richiede attenzione e monitoraggio costante.

