Boom di polmoniti virali a Napoli al Cardarelli ricoveri in crescita del 25%
A Napoli si registra un aumento del 25% dei ricoveri per polmoniti virali e forme gravi di influenza, secondo i dati dell’Ospedale Cardarelli all’inizio del 2026. Negli ultimi giorni si osserva un incremento degli accessi rispetto alla fine del 2025, evidenziando una tendenza in crescita che richiede attenzione e monitoraggio costante.
Un aumento del 25% dei ricoveri per forme gravi di influenza e polmonite virale. È il dato che emerge all’inizio del 2026 dall’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove negli ultimi giorni si registra un netto incremento degli accessi rispetto alla fine del 2025, quando l’affluenza era stata più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
