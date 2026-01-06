Bond 26 Noel Gallagher sull' ipotesi che gli Oasis incidano il tema musicale | Sarebbe un onore

Noel Gallagher ha commentato le voci riguardanti la partecipazione degli Oasis al nuovo tema musicale Bond 26. L’artista ha dichiarato che sarebbe un onore collaborare, anche se si tratta solo di indiscrezioni. La possibilità di un coinvolgimento della band nel progetto cinematografico ha suscitato interesse tra i fan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Gallagher ha espresso rispetto per l’idea, senza confermare né smentire le supposizioni.

L'artista, durante una recente intervista, ha commentato alcune indiscrezioni che sostengono la band sia coinvolta nel prossimo capitolo della saga. Noel Gallagher ha rivelato che sarebbe felice se gli Oasis venissero scelti per occuparsi del tema musicale di Bond 26, il nuovo film che riporterà sul grande schermo l'agente 007. L'artista, durante un'intervista rilasciata a TalkSport, ha parlato dell'ipotesi che era emersa negli ultimi giorni dopo la pubblicazione di un articolo del quotidiano The Sun. L'ipotesi del coinvolgimento degli Oasis Rispondendo alle domande relative al prossimo film dedicato alla storia di James Bond che sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, Noel Gallagher ha smentito il coinvolgimento degli Oasis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bond 26, Noel Gallagher sull'ipotesi che gli Oasis incidano il tema musicale: "Sarebbe un onore" Leggi anche: All’asta la chitarra di Noel Gallagher danneggiata da Liam la notte in cui gli Oasis si sciolsero Leggi anche: Christian Madden, tastierista degli Oasis, parla del rapporto tra Liam e Noel Gallagher La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bond 26, Noel Gallagher sull'ipotesi che gli Oasis incidano il tema musicale: "Sarebbe un onore" - L'artista, durante una recente intervista, ha commentato alcune indiscrezioni che sostengono la band sia coinvolta nel prossimo capitolo della saga. movieplayer.it

Oasis' Noel Gallagher Responds to Rumors About the Possibility of the Band Writing the James Bond Theme Song - When host Andy Goldstein asked Noel, 58, if he'd "like it" if he received a call from Barbara Broccoli [long- msn.com

Oasis Would Be “Honored” To Write James Bond Theme Song, But Noel Gallagher Says He’s Not Heard From Amazon MGM Studios - me plea to Amazon MGM Studios as plans are drawn up for the next James Bond movie. msn.com

La nostra festa di Natale è stata un momento speciale per celebrare un anno di unione e condivisione. We Bond Together, oggi e ogni giorno. • Our Christmas party was a special time to celebrate a year of bonding and sharing. We Bond Together, today and e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.