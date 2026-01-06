Bologna vs Atalanta diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Atalanta si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per riscattare l’ultima sconfitta, mentre gli ospiti mirano a consolidare la propria posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I felsinei cercano riscatto dopo l’ultimo pesante ko, mentre i bergamaschi vogliono proseguire il loro buon momento e scalare posizioni in classifica. Bologna vs Atalanta si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù vanno a caccia della prima vittoria dopo cinque gare senza successi. L’ultima uscita è terminata con una sconfitta per 3-1 in casa dell’Inter, estendendo la serie negativa a due pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

