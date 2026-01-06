Bologna sotto la neve oggi fiocchi in città Disagi sulle strade

Oggi Bologna si presenta imbiancata, con i fiocchi di neve che coprono la città. La neve ha causato disagi alla viabilità e alle attività quotidiane, richiedendo attenzione alla circolazione. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano la situazione e adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza di residenti e pendolari.

Bologna, 6 gennaio 2025 - Una Befana che ha portato svariati centimetri di neve, quella arrivata a Bologna (foto). I fiocchi cadono in città da questa mattina presto. Dalle 6.30 gli spalaneve sono attivi in collina e presso gli ospedali. Dalle 9.30 sono in azione anche sulla viabilità principale in pianura. La magia della neve incanta i più romantici che postano foto sui social dalle varie zone della città. Mente altri sono costretti a fare i conti con qualche disagio. Neve oggi a Bologna e in Emilia-Romagna, fiocchi bianchi fino a pianure e spiagge. Nuova allerta per freddo: la diretta La neve non ferma la Befana solidale in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna sotto la neve oggi, fiocchi in città. Disagi sulle strade Leggi anche: Epifania con i fiocchi a Bologna: è arrivata la neve anche in città | FOTO Leggi anche: Risveglio bianco nell’Empolese Valdelsa. Fiocchi di neve nel giorno dell’Epifania, prudenza sulle strade Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Allerta meteo per neve in Emilia-Romagna: dove e quando inizia. Le previsioni aggiornate; Freddo e gelo a inizio anno: temperature sotto zero e allerta vento; Bologna, per l'Epifania è attesa la neve anche in città e in pianura in Emilia-Romagna: «Possibili nevicate tra i 5 e i 10 centimetri»; Allerta meteo gialla in otto regioni, correnti fredde e neve. Maltempo a Roma, salvate due ragazze. Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselli - Stop a tutti i veicoli agli svincoli tra Barberino e Rioveggio, interdetto l’accesso a Calenzano e Firenze Nord verso Bologna ... lanazione.it

Neve a Bologna: la città si sveglia imbiancata dalla dama bianca, il video - Bologna si è svegliata sotto una debole nevicata che, tra la notte e le prime ore del mattino, ha imbiancato tetti e superfici più fredde. ilmeteo.it

Il Bologna è riuscito ad allenarsi sotto la neve. Ecco i convocati per domani - Il Bologna questa mattina si è allenato sotto una fitta nevicata, che però non ha impedito ai ragazzi di Vincenzo Italiano di svolgere la rifinitura in vista del match di domani contro l'Atalanta. msn.com

Bologna, Italiano recrimina: "Abbiamo fatto troppo poco sotto ogni punto di vista. E l'Inter ne ha approfittato" x.com

74.710 spettatori per Inter-Bologna. Sotto un freddo infernale. Un amore senza condizioni. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.