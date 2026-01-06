Bologna sotto choc | capotreno ucciso a sangue freddo da un pregiudicato croato Caccia all’assassino

A Bologna si indaga sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, avvenuto ieri sera vicino alla stazione. Un uomo, di origini croate, è sospettato di aver commesso il delitto e si trova ora nella lista dei ricercati. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare e catturare il responsabile di questo grave episodio.

C’è un ricercato per l’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, ucciso ieri sera nei pressi della stazione di Bologna. Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all’aiuto delle telecamere. Ambrosio è stato accoltellato a morte mentre andava a prendere la sua auto nel parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie nei pressi della stazione centrale di Bologna, probabilmente raggiunto alle spalle mentre camminava in un vialetto. Alessandro Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo a piedi il parcheggio, riservato solo agli operatori e non accessibile al pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna sotto choc: capotreno ucciso a sangue freddo da un pregiudicato croato. Caccia all’assassino Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, fermato un croato Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, individuato un croato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”; Modena, sacerdote accoltellato alla gola: è in condizioni critiche. Caccia al colpevole; Bologna sotto choc: capotreno ucciso a sangue freddo da un pregiudicato croato. Caccia all'assassino; Venezuela, italiana a Caracas sotto choc: Casa tremava per esplosioni, file infinite ai negozi. Colleghi del capotreno sotto choc. Lacrime e cordoglio: “Hanno portato via Alessandro” - Le grida tra le lacrime di una collega: "Mi ha salutato dicendomi che ci saremmo visti domani (oggi, ndr) al lavoro" ... ilrestodelcarlino.it

Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. Identificato il killer in fuga: “Un balordo della stazione” - Omicidio nell’area del parcheggio della stazione riservato a Trenitalia, il 34enne ucciso da una coltellata all’addome. msn.com

Bologna, Italiano recrimina: "Abbiamo fatto troppo poco sotto ogni punto di vista. E l'Inter ne ha approfittato" x.com

74.710 spettatori per Inter-Bologna. Sotto un freddo infernale. Un amore senza condizioni. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.