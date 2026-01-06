Bologna parlano gli amici del capotreno ucciso | Ambro era uno di noi

Da tgcom24.mediaset.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amici del capotreno ucciso a Bologna ricordano Ambro con un messaggio sui social, descrivendolo come una persona di grande educazione, dotata di goliardia e ironia. Il loro ricordo sottolinea il suo essere una persona autentica, vicina alla comunità e amata da chi lo conosceva. Un momento di commozione che rende omaggio alla sua memoria e alla sua umanità.

Il commosso ricordo affidato a un post sui social: "Educazione fuori dal comune, goliardia e ironia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bologna parlano gli amici del capotreno ucciso ambro era uno di noi

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, parlano gli amici del capotreno ucciso: "Ambro era uno di noi"

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: “Alessandro un uomo gentile”. Chi era davvero il 35enne

Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione. "Aggredito da uno squilibrato dell'Est"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

bologna parlano amici capotrenoAlessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna: la laurea, il papà ferrovierie, la passione per la musica - Sono le parole scritte dal Centro Culturale Anzolese per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... leggo.it

bologna parlano amici capotrenoAlessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna - Sono le parole scritte dal Centro Culturale Anzolese per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... ilmattino.it

bologna parlano amici capotrenoAlessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna - Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, residente ad Anzola dell’Emilia. tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.