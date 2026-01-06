Bologna parlano gli amici del capotreno ucciso | Ambro era uno di noi

Gli amici del capotreno ucciso a Bologna ricordano Ambro con un messaggio sui social, descrivendolo come una persona di grande educazione, dotata di goliardia e ironia. Il loro ricordo sottolinea il suo essere una persona autentica, vicina alla comunità e amata da chi lo conosceva. Un momento di commozione che rende omaggio alla sua memoria e alla sua umanità.

Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna - Sono le parole scritte dal Centro Culturale Anzolese per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... ilmattino.it

Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna - Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, residente ad Anzola dell’Emilia. tg24.sky.it

Oggi i quotidiani locali parlano di scontro nei Verdi di Bologna. Una narrazione surreale e a tratti paradossale. Il nostro percorso in questi anni è stato lineare e serio: la nostra opposizione all'amministrazione comunale si è declinata su temi concreti e ha visto l - facebook.com facebook

Kolarov: "Devo mantenere un livello altissimo di comunicazione perché il mister sta parlando in maniera veramente bella. Anche in Supercoppa abbiamo creato tanto contro il Bologna e lui si riferiva a questo in campo. Ma la squadra ha giocato bene dal prim x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.