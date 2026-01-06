Il sindaco di Bologna, Merola, ha commentato l’omicidio di Alessandro Ambrosio, definendolo un gesto odioso. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, per proteggere chi lavora nei trasporti e garantire la sicurezza dei cittadini. Ambrosio, lavoratore dei trasporti, rappresenta un esempio di impegno quotidiano al servizio della collettività.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Alessandro Ambrosio era un lavoratore dei trasporti, al servizio di tutti noi, e un uomo con tutta la vita davanti”. Lo dichiara il deputato del Partito democratico Virginio Merola, ex sindaco di Bologna. "Il suo omicidio è un fatto odioso e di gravità inaudita che ci sconvolge. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, sostegno e ringraziamento agli investigatori che stanno lavorando intensamente”. Il deputato dem ricorda di essere “sempre stato vicino ai sindacati di categoria dei trasporti che in questi anni hanno più volte chiesto di adottare iniziative per rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bologna: Merola (Pd), 'omicidio Ambrosio fatto odioso, rafforzare sicurezza nelle stazioni'

