Bologna il killer del capotreno? Clamoroso | cosa è successo dopo l' omicidio

Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna, il sospettato è stato visto salire su un treno regionale diretto a Milano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto. Ecco gli aggiornamenti sul caso e le eventuali novità emerse nelle ore successive.

Clamoroso. Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l'uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l'Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca. "In questa Epifania di dolore, ci stringiamo alla famiglia del capotreno ucciso a Bologna per quella che è una vicenda assolutamente intollerabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, il killer del capotreno? Clamoroso: cosa è successo dopo l'omicidio Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, il VIDEO del killer croato Jelenic Marin nella stazione, in fuga dopo l'omicidio e avvistato a Milano Leggi anche: Omicidio del capotreno a Bologna, il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto: la ricerca non era ancora partita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Omicidio del capotreno a Bologna, il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto: la ricerca non era ancora partita - Fatto scendere a Fiorenzuola verso le 20, fu identificato e rilasciato dai carabinieri. ilfattoquotidiano.it

