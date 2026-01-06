Bologna il killer del capotreno? Clamoroso | cosa è successo dopo l' omicidio

Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna, il sospettato è stato visto salire su un treno regionale diretto a Milano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto. Ecco gli aggiornamenti sul caso e le eventuali novità emerse nelle ore successive.

Clamoroso. Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l'uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l'Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca.  "In questa Epifania di dolore, ci stringiamo alla famiglia del capotreno ucciso a Bologna per quella che è una vicenda assolutamente intollerabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

