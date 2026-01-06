Bologna | circoli trasporti Pd domani a manifestazione per omicidio Ambrosio

Domani a Bologna si svolgerà una manifestazione dei circoli trasporti del Pd in solidarietà con la famiglia di Alessandro Ambrosio, il capotreno vittima di un tragico incidente. L’evento, promosso anche alla presenza della segretaria Elly Schlein, intende esprimere vicinanza e sostegno a tutti coloro colpiti da questa perdita, nel rispetto del dolore e della memoria di Ambrosio.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Insieme alla segretaria Elly Schlein, tutta la comunità del Partito democratico è vicina alla famiglia del capotreno Alessandro Ambrosio e a tutti i colleghi e le persone che in queste ore stanno vivendo lo strazio di un dolore ingiusto e insopportabile. Nella giornata di domani una delegazione del Coordinamento dei circoli dei trasporti del Pd sarà presente al presidio presso la stazione di Bologna convocato dai sindacati dopo l'omicidio". Così Antonio Casella, coordinatore nazionale dei circoli trasporti del Pd e consigliere comunale di Reggio Emilia. "Insieme alla delegazione lavoratori saranno presenti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali tra cui Andrea Casu, Vice Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, per ribadire tutto il cordoglio e la vicinanza del Partito Democratico e per sostenere lo sciopero indetto dai sindacati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

