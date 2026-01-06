Bologna capotreno ucciso a coltellate | le immagini del presunto aggressore

La polizia ha diffuso un breve video che mostra Jelenic Marin, 36enne di origini croate, sospettato dell’accoltellamento che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno a Bologna. Le immagini catturano alcuni istanti dell’episodio, contribuendo alle indagini in corso. Questo evento ha suscitato grande attenzione nel territorio, portando alla luce le circostanze e i dettagli relativi a questa tragica vicenda.

La polizia ha diffuso un video di pochi secondo che riprende Jelenic Marin, 36enne di origini croate, l'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio. Il 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, ucciso nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. La vittima è stata colpita all'addome. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.

