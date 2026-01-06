Bologna capotreno accoltellato a morte | ecco cosa è successo davvero
Il 5 gennaio, presso il piazzale Ovest della stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita, vittima di un'aggressione con arma da taglio. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio di grave violenza avvenuto in un contesto pubblico, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita. Ecco i dettagli di quanto accaduto.
Ieri, lunedì 5 gennaio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto in un lago di sangue, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. A quanto si è appreso il 34enne, un capotreno italiano impiegato sui treni a medio-lunga percorrenza, si chiamava Alessandro Ambrosio. Pare non fosse in servizio e si stava recando al parcheggio della stazione riservata ai dipendenti della struttura, in viale Pietramellara, quando è stato colpito da un fendente all'addome secondo alcune fonti da uno squilibrato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
